Украинские военные учились вести боевые действия с американских катеров

В Военно-Морских Силах Вооруженных сил Украины завершился второй этап подготовки экипажей патрульных катеров типа Island. Военнослужащие учились вести боевые действия и реагировать на повреждения катеров различной сложности.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

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В ВМС рассказали, что за период обучения будущие экипажи патрульных катеров практически отрабатывали действия на новейших тренажерах. Военнослужащие тренировались управлять кораблем и вести боевых действий как в составе тактической группы, так и одиночного корабля.

"Целью мероприятия является подготовка личного состава к приему и эксплуатации новых боевых единиц национального флота", – говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи тренировались в борьбе за живучесть корабля при различных видах боевых и аварийных повреждений.

После завершения учений военные составили комплексный экзамен по профессиональной подготовке и получили соответствующие сертификаты.

Напомним, два американских патрульных катера типа "Айленд", которые в конце сентября США передали Военно-морским силам ВС Украины, прибудут в Украину уже в июле 2019 года. Сейчас идут активные приготовления и кораблей, и экипажа.