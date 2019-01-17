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      Українські військові вчились вести бойові дії з американських катерів

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      ВМС ЗСУ тренувались вести бойові дії з американських катерів
      ВМС ЗСУ тренувались вести бойові дії з американських катерів / Фото з відкритих джерел

      У Військово-Морських Силах Збройних сил України завершився другий етап підготовки екіпажів патрульних катерів типу Island. Військовослужбовці вчились вести бойові дії та реагувати на пошкодження катерів різної складності.

      Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ у Facebook.

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      У ВМС розповіли, що за період навчання майбутні екіпажі патрульних катерів практично відпрацьовували дії на новітніх тренажерах. Військовослужбовці тренувалися керувати кораблем та вести бойових дій як у складі тактичної групи, так і одиночного корабля.

      "Метою заходу є підготовка особового складу до прийому та експлуатації нових бойових одиниць національного флоту", – йдеться в повідомленні.

      Окрім того, екіпажі тренувалися у боротьбі за живучість корабля при різних видах бойових та аварійних пошкоджень.

      Після завершення навчань військові склали комплексний іспит з фахової підготовки та отримали відповідні сертифікати.

      Нагадаємо, два американські патрульні катери типу "Айленд", які наприкінці вересня США передали Військово-морським силам ЗС України, прибудуть до України вже у липні 2019 року. Наразі тривають активні приготування і кораблів, і екіпажу.

      Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Новини США Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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