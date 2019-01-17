Українські військові вчились вести бойові дії з американських катерів

У Військово-Морських Силах Збройних сил України завершився другий етап підготовки екіпажів патрульних катерів типу Island. Військовослужбовці вчились вести бойові дії та реагувати на пошкодження катерів різної складності.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ у Facebook.

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У ВМС розповіли, що за період навчання майбутні екіпажі патрульних катерів практично відпрацьовували дії на новітніх тренажерах. Військовослужбовці тренувалися керувати кораблем та вести бойових дій як у складі тактичної групи, так і одиночного корабля.

"Метою заходу є підготовка особового складу до прийому та експлуатації нових бойових одиниць національного флоту", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, екіпажі тренувалися у боротьбі за живучість корабля при різних видах бойових та аварійних пошкоджень.

Після завершення навчань військові склали комплексний іспит з фахової підготовки та отримали відповідні сертифікати.

Нагадаємо, два американські патрульні катери типу "Айленд", які наприкінці вересня США передали Військово-морським силам ЗС України, прибудуть до України вже у липні 2019 року. Наразі тривають активні приготування і кораблів, і екіпажу.