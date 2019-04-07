Украинские выборы – пример противостояния пропаганде, – МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Ллойд Аксворси, который возглавлял канадский наблюдателей на выборах в Украине, прокомментировал первый тур выборов президента в Украине. Он заявил, что избирательный процесс в Украине может дать Канаде хороший пример противостояния пропаганде.

В своем инфтервью изданию Тhe National Post, Аксворси заметил, что невозможно точно предсказать развитие событий во время выборов в Канаде, но следует признать, что страна уязвима к посторонним воздействиям.

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Канадцам стоит усвоить определенные уроки. Украина находится на передовой и есть сигналы, что любые выборы, в том числе наши через 6 месяцев, могут быть видоизменены или столкнуться с препятствиями, или же в их проведении могут быть созданы проблемы в плане дезинформации, если не быть очень осмотрительными,

– сказал Аксворси.

Министр подчеркнул, что выборы в Украине были проведены очень профессионально и демократично несмотря на вмешательство России и войну на Востоке страны.

В то же время политик отметил, что в избирательном процессе все же были зафиксированы мелкие нарушения, однако они не повлияли на избирательный процесс.

Напомним, что официальные результаты первого тура выборов президента Украины выглядят так:

Во втором туре украинцы будут избирать гаранта между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Возможно, помогут определиться с выбором дебаты между Зеленским и Порошенко, которые должны состояться 19 апреля.