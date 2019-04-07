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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Украинские выборы – пример противостояния пропаганде, – МИД Канады

      13 Читати новину українською
      В МИД Канады проголосовали президентские выборы в Украине
      В МИД Канады проголосовали президентские выборы в Украине / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Канады Ллойд Аксворси, который возглавлял канадский наблюдателей на выборах в Украине, прокомментировал первый тур выборов президента в Украине. Он заявил, что избирательный процесс в Украине может дать Канаде хороший пример противостояния пропаганде.

      В своем инфтервью изданию Тhe National Post, Аксворси заметил, что невозможно точно предсказать развитие событий во время выборов в Канаде, но следует признать, что страна уязвима к посторонним воздействиям.

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      Канадцам стоит усвоить определенные уроки. Украина находится на передовой и есть сигналы, что любые выборы, в том числе наши через 6 месяцев, могут быть видоизменены или столкнуться с препятствиями, или же в их проведении могут быть созданы проблемы в плане дезинформации, если не быть очень осмотрительными,
      – сказал Аксворси.

      Министр подчеркнул, что выборы в Украине были проведены очень профессионально и демократично несмотря на вмешательство России и войну на Востоке страны.

      В то же время политик отметил, что в избирательном процессе все же были зафиксированы мелкие нарушения, однако они не повлияли на избирательный процесс.

      Напомним, что официальные результаты первого тура выборов президента Украины выглядят так:

       

      Во втором туре украинцы будут избирать гаранта между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Возможно, помогут определиться с выбором дебаты между Зеленским и Порошенко, которые должны состояться 19 апреля.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Канада Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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