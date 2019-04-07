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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Українські вибори – приклад протистояння пропаганді, – МЗС Канади

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      У МЗС Канади проголосували президентські вибори в Україні
      У МЗС Канади проголосували президентські вибори в Україні / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі, який очолював канадський спостерігачів на виборах в Україні, прокоментував перший тур президентських виборів. Він заявив, що виборчий процес в Україні може дати Канаді гарний приклад протистояння пропаганді.

      У своєму інфтерв'ю виданню Тhe National Post, Аксворсі зауважив, що неможливо точно передбачити розвиток подій під час виборів у Канаді, але слід визнати, що країна вразлива до сторонніх впливів.

      Читайте також: Президентські вибори-2019: стало відомо, коли ЦВК офіційно оголосить результати першого туру

      Канадцям варто засвоїти певні уроки. Україна перебуває на передовій і є сигнали, що будь-які вибори, у тому числі наші через 6 місяців, можуть бути видозмінені або стикнутися з перешкодами, або ж у їх проведенні можуть бути створені проблеми у плані дезінформації, якщо не бути дуже обачними,
      – сказав Аксворсі.

      Міністр наголосив, що вибори в Україні були проведені дуже професійно та демократично не зважаючи на втручання Росії та війну на Сході країни.

      Водночас політик відзначив, що у виборчому процесі все ж були зафіксовані дрібні порушення, однак вони не вплинули на виборчий процес.

      Нагадаємо, що офіційні результати першого туру виборів президента України виглядають так:

       

      У другому турі українці обиратимуть гаранта між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Можливо, допоможуть визначитись із вибором дебати між Зеленським і Порошенком, які мають відбутися 19 квітня.

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      Теги: Новини України Новини політики Канада Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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