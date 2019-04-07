Українські вибори – приклад протистояння пропаганді, – МЗС Канади
Міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі, який очолював канадський спостерігачів на виборах в Україні, прокоментував перший тур президентських виборів. Він заявив, що виборчий процес в Україні може дати Канаді гарний приклад протистояння пропаганді.
У своєму інфтерв'ю виданню Тhe National Post, Аксворсі зауважив, що неможливо точно передбачити розвиток подій під час виборів у Канаді, але слід визнати, що країна вразлива до сторонніх впливів.
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Канадцям варто засвоїти певні уроки. Україна перебуває на передовій і є сигнали, що будь-які вибори, у тому числі наші через 6 місяців, можуть бути видозмінені або стикнутися з перешкодами, або ж у їх проведенні можуть бути створені проблеми у плані дезінформації, якщо не бути дуже обачними,
– сказав Аксворсі.
Міністр наголосив, що вибори в Україні були проведені дуже професійно та демократично не зважаючи на втручання Росії та війну на Сході країни.
Водночас політик відзначив, що у виборчому процесі все ж були зафіксовані дрібні порушення, однак вони не вплинули на виборчий процес.
Нагадаємо, що офіційні результати першого туру виборів президента України виглядають так:
У другому турі українці обиратимуть гаранта між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Можливо, допоможуть визначитись із вибором дебати між Зеленським і Порошенком, які мають відбутися 19 квітня.
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