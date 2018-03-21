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Украинские заробитчане возвращаются домой, потеряв время и достоинство, – расследование СМИ

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Украинские заробитчане возвращаются домой, потеряв время и достоинство, – расследование СМИ

Украинцы, которые выезжают за границу в надежде заработать деньги, часто возвращаются домой с разочарованием, не заработав денег, потеряв время и пережив опыт пренебрежительного отношения со стороны иностранных работодателей.

Об этом сообщает программа расследований "Секретные Материалы" на телеканале 1+1.

По словам опрошенных журналистами украинских заробитчан, "розовые очки" придется снять уже после короткого времени пребывания за границей.

"Когда приезжаешь в другую страну, сталкиваешься с этим менталитетом, с этой культурой, с проблемами, которые здесь есть, и уже начинаешь ценить и понимать, что не все так плохо, как кажется", – рассказал трудовой мигрант Юрий.

По словам заробитчан, украинцам за границей платят минимум, и при этом часто пытаются разными способами оштрафовать или недоплатить.

"Контракт ничего не значит. Нам даже не дали копию контракта, в принципе. У нас просто была фотография. Мы проработали 14 дней. Заплатили нам почему-то за 11", – заявила работница Карина.

"Нам обещали зарплату где-то 5-5,5 тысяч. Ну это плюс-минус тысяча долларов. Это 30,5 рабочих дней ставка. А февраль, это короткий месяц, и он нам дает зарплату не за месяц, а посчитал за 22 дня", – рассказал герой программы Владимир.

Вместе с тем, по словам реальных людей, которые попробовали работать за границей, от украинцев требуют максимальной отдачи. Поэтому работать приходится очень трудно. При такой нагрузке, подобные деньги можно зарабатывать и в Украине. Но эту реальность фирмы по трудоустройству тщательно скрывают.

"Знаете, как сарафанное радио. Все говорят: вот в Польше, в Польшу, в Польшу поехал, сам почувствовал, что это такое и как. За те усилия, которые ты вкладываешь, можно вкладывать на территории Украины, и, в принципе, зарабатывать те же деньги", – рассказал трудовой мигрант Юрий.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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