Українські заробітчани повертаються додому, втративши час і гідність, – розслідування ЗМІ

Українці, які виїжджають за кордон у надії заробити гроші часто повертаються додому з розчаруванням, не заробивши грошей, втративши час і переживши досвід зневажливого ставлення з боку закордонних роботодавців.

Про це повідомляє програма розслідувань "Секретні Матеріали" на телеканалі 1+1.

За словами опитаних журналістами українських заробітчан, "рожеві окуляри" доводиться зняти вже після короткого часу перебування за кордоном.

"Коли приїжджаєш в іншу країну, стикаєшся з цим менталітетом, з тією культурою, з проблемами, які тут є, і вже починаєш цінувати і розуміти, що не все так погано, як здається", – розповів трудовий мігрант Юрій.

За словами заробітчан, українцям за кордоном платять мінімум, і при цьому часто намагаються різними способами оштрафувати або недоплатити.

"Контракт нічого не означає. Нам навіть не дали копію контракту, в принципі. У нас просто була фотографія. Ми пропрацювали 14 днів. Заплатили нам чомусь за 11", – заявила заробітчанка Карина.

"Нам обіцяли зарплату десь 5-5,5 тисяч. Ну це плюс-мінус тисяча доларів. Це 30,5 робочих днів ставка. А лютий, це короткий місяць, і він нам дає зарплату не за місяць, а порахував за 22 дні", – розповів герой програми Володимир.

Разом з тим, за словами реальних людей, спробувати працювати за кордоном, від українців вимагають максимальну віддачу. Тому працювати доводиться дуже важко. При такому навантаженні, яке порівняні гроші можна заробляти і в Україні. Але цю реальність фірми з працевлаштування ретельно приховують.

"Знаєте, як сарафанне радіо. Всі говорять: ось у Польщі, в Польщу, в Польщу поїхав, сам відчув, що це таке і як. За ті зусилля, які тут ти прикладаєш, можна прикладати на території України, і, в принципі, заробляти ті ж гроші", – розповів трудовий мігрант Юрій.