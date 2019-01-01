Украинские заробитчане за год перевели домой из Чехии немалую сумму денег

Украинцы, которые работают на территории Чехии, перевели на Родину больше денег по сравнению с другими иностранцами, которые работают в Республике.

Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления, передает "Радио Прага".

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За прошлый год иностранные рабочие перечислили из Чешской Республики в целом 47,6 миллиарда крон (1,8 миллиарда евро) в свои страны. Это примерно на 17% больше, чем в 2017 году... Одна треть от общего объема ушла в Украину, около 22,5% – в Словакию и 2,3% – в Германию,

– говорится в сообщении.

То есть украинцы перевели на Родину около 15 миллиардов крон или 600 миллионов евро.

Кроме того, увеличилось и количество денег, которые чешские работники перевели из-за границы на свою родину. Эта сумма достигла 83,8 миллиарда крон (3,2 миллиарда евро), что примерно на 9% больше, чем в предыдущий год.

В частности, больше всего чехи заработали в Германии – 38,7 миллиарда крон или 1,49 миллиарда евро, а на втором месте идет Австрия, откуда они перевели 14 миллиардов крон или 540 миллионов евро.