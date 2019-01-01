01:07
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Українські заробітчани за рік переказали додому з Чехії чималу суму грошей

      742 Читать новость на русском
      За рік третина переказів іноземців з Чехії пішла до України
      За рік третина переказів іноземців з Чехії пішла до України / Фото з відкритих джерел

      Українці, які працюють на території Чехії, переказали на Батьківщину найбільше грошей порівняно з іншими іноземцями, які працюють в Республіці.

      Про це свідчать дані Чеського статистичного управління, передає "Радіо Прага".

      Читайте також: У що краще інвестувати гроші у 2019 році: поради експертів

      За минулий рік іноземні робітники переказали з Чеської Республіки загалом 47,6 мільярда крон (1,8 мільярда євро) в свої країни. Це приблизно на 17% більше, ніж у 2017 році... Одна третина від загального обсягу пішла в Україну, близько 22,5% - в Словаччину і 2,3% до Німеччини,
      – йдеться в повідомленні.

      Тобто українці переказали на Батьківщину близько 15 мільярдів крон або 600 мільйонів євро.

      Окрім того, збільшилася і кількість грошей, які чеські працівники перевели з-за кордону на свою батьківщину. Ця сума сягла 83,8 мільярда крон (3,2 мільярда євро), що приблизно на 9% більше, ніж у попередній рік.

      Зокрема, найбільше чехи заробили в Німеччині – 38,7 мільярда крон або 1,49 мільярда євро, а на другому місці йде Австрія, звідки вони перевели 14 мільярдів крон або 540 мільйонів євро.

      Теги: Новини України Гроші Заробітчани Чехія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 січня: Зеленський йде у президенти, а у Запоріжжі побили громадського активіста
      1 січня , 22:05 Головні новини 1 січня: Зеленський йде у президенти, а у Запоріжжі побили громадського активіста
      2248
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      1 січня , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 734
      Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      1 січня , 18:01 Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      Світлана Попова 2198
      Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      1 січня , 17:15 Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      Олена Кандяк 950
      Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме
      1 січня , 14:00 Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 5587
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Оприлюднили дані ще 6 російських військових, яких затримали на Донбасі
       23 серпня 2015 , 14:40
      У Києві в одній аварії зіткнулися 4 авто (Фото)
      5 березня 2013 , 18:27 0
      Як дізнатися про наявність штрафів за порушення ПДР
       15 вересня 2018 , 17:27
      Олександрія програла вдома вперше за 17 матчів
       15 вересня 2018 , 20:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук