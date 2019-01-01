Українські заробітчани за рік переказали додому з Чехії чималу суму грошей

Українці, які працюють на території Чехії, переказали на Батьківщину найбільше грошей порівняно з іншими іноземцями, які працюють в Республіці.

Про це свідчать дані Чеського статистичного управління, передає "Радіо Прага".

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За минулий рік іноземні робітники переказали з Чеської Республіки загалом 47,6 мільярда крон (1,8 мільярда євро) в свої країни. Це приблизно на 17% більше, ніж у 2017 році... Одна третина від загального обсягу пішла в Україну, близько 22,5% - в Словаччину і 2,3% – до Німеччини,

– йдеться в повідомленні.

Тобто українці переказали на Батьківщину близько 15 мільярдів крон або 600 мільйонів євро.

Окрім того, збільшилася і кількість грошей, які чеські працівники перевели з-за кордону на свою батьківщину. Ця сума сягла 83,8 мільярда крон (3,2 мільярда євро), що приблизно на 9% більше, ніж у попередній рік.

Зокрема, найбільше чехи заробили в Німеччині – 38,7 мільярда крон або 1,49 мільярда євро, а на другому місці йде Австрія, звідки вони перевели 14 мільярдів крон або 540 мільйонів євро.