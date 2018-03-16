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Украинские заробитчане за рубежом часто не имеют никаких прав, – эксперты

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Заробитчане
Заробитчане / pershij.com.ua

Большая часть граждан Украины работает нелегально.

Украинцы, которые выехали работать за границу, часто становятся жертвами аферистов как среди посредников, так и среди самих работодателей. Об этом сообщила HR-эксперт компании Rabota.ua Татьяна Пашкина в эфире "5 канала". По ее словам, украинцы часто жалуются на сложные ситуации, в которые они попадают.

"Бывают ситуации, что нам жалуются на посредников, которые вовремя не платят, или вообще не дают рабочие места. Есть ситуации, когда агентства собирают деньги с людей, не предлагая ничего конкретно. Люди готовы заплатить большие деньги, когда видят заработную плату 1000-2000 евро, а потом оказывается, что они не получают ничего", – утверждает Пашкина.

Как отмечают эксперты, часто украинцы за границей не имеют ни прав, ни социальной защиты. Большая часть граждан Украины работает нелегально.

Как вы сможете доказать, что вы именно там работаете. Работодатель ваш будет на вас смотреть ясными глазами, которыми на вас смотрел два месяца подряд, и говорить: "Кто этот человек? Вы его видели? Я не знаю, что вы хотите от меня, женщина",
рассказала HR.

Также, по словам президента Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала, отток рабочей силы за границу бьет по инвестиционной привлекательности Украины.

"Правительство Польши существенно облегчило получение разрешений на работу. И оно как бы отбирает рабочую силу, мы это чувствуем на своих инвестициях, на своих компаниях. Падает не только рабочая сила... это также и потребители. Когда снижается количество потребителей в стране, то это тоже снижает желание инвесторов в эту страну инвестировать", заявил глава Европейской Бизнес Ассоциации.

Теги: Новости Украины Деньги
Источник: 24 Канал
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