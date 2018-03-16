Українські заробітчани за кордоном часто не мають ніяких прав, – експерти

Велика частина громадян України працює нелегально.

Українці, які виїхали працювати за кордон, часто стають жертвами аферистів як серед посередників, так і серед самих роботодавців. Про це повідомила HR-експерт компанії Rabota.ua Тетяна Пашкіна в ефірі "5 каналу". За її словами, українці часто скаржаться на складні ситуації, в які вони потрапляють.

"Бувають ситуації, нам скаржаться на посередників, які невчасно сплачують, або взагалі не дають робочі місця. Є ситуації, коли агентства збирають гроші з людей, не пропонуючи нічого конкретно. Люди готові заплатити великі гроші, коли бачать заробітну плату 1000-2000 євро, а потім виявляється, що вони не отримують нічого", – стверджує Пашкіна.

Як зазначають експертів, часто українці за кордоном не мають ні прав, ні соціального захисту. Велика частина громадян України працює нелегально.

Як ви зможете довести, що ви саме там працюєте. Роботодавець ваш буде на вас дивитися ясними очима, який вас бачив два місяці поспіль, і говорити "хто ця людина? Ви її бачили? Я не знаю, що ви хочете від мене, жінка,

– розповіла HR.

Також, за словами президента Європейської Бізнес Асоціації Томаша Фіали, відтік робочої сили за кордон б'є по інвестиційній привабливості України.

"Уряд Польщі істотно полегшив отримання дозволів на роботу. І він, як би, відбирає робочу силу, ми це відчуваємо в своїх інвестиціях, на своїх компаніях. Падає не тільки робоча сила… це також і споживачі. Коли знижується кількість споживачів у країні, то це теж знижує бажання інвесторів у цю країну інвестувати", – заявив глава Європейської Бізнес Асоціації.