Такое решение приняло правительство Болгарии. Украинцев будут переселять в альтернативные места жительства.
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В Болгарии украинских беженцев переселяют из гостиниц на побережье
Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что в Болгарии начали переселять украинцев из гостиниц на побережье.
В связи с началом туристического сезона правительство Болгарии приняло решение о переселении украинских временно перемещенных лиц из гостиниц на побережье Черного моря в альтернативные места,
– отметил Николенко.
В то же время беженцы могут и дальше безвозмездно проживать в общежитиях, волонтерских центрах и других обустроенных для этого местах. По словам Николенко, тем украинцам, которые решили остаться в туристических отелях, предлагают льготные условия оплаты стоимости проживания.
"Посольство Украины в Болгарии взаимодействует с болгарскими властями для расселения наших граждан, обеспечения их прав и интересов", - подытожил представитель МИД.
Украинцы, бесплатно проживавшие в гостиницах Болгарии, должны покинуть номера до 31 мая.
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Из Украины выехали уже более 6 миллионов человек, – ООН
С начала полномасштабного вторжения России из Украины уехали около 6 миллионов человек . Однако эта цифра может увеличиваться и дальше. Украинцы больше выезжают в:
- Польши – более 3,2 миллионов;
- Румынии – около 900 тысяч;
- Венгрии – 583 тысячи;
- Молдовы – более 459 тысяч;
- Словакии – почти 410 тысяч;
- России – более 785 тысяч;
- Беларуси – более 27 тысяч.
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