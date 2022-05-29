Таке рішення прийняв уряд Болгарії. Українців переселятимуть до альтернативних місць проживання.

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У Болгарії українських біженців переселяють з готелів на узбережжі

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що в Болгарії почали переселяти українців з готелів на узбережжі.

У зв'язку із початком туристичного сезону уряд Болгарії ухвалив рішення про переселення українських тимчасово переміщених осіб з готелів на узбережжі Чорного моря до альтернативних місць,

– зазначив Ніколенко.

Водночас біженці можуть і надалі безоплатно проживати в гуртожитках, волонтерських центрах та інших облаштованих для цього місцях. За словами Ніколенка, тим українцям, які вирішили залишитися в туристичних готелях, пропонують пільгові умови оплати вартості проживання.

"Посольство України в Болгарії взаємодіє із болгарською владою задля розселення наших громадян, забезпечення їхніх прав та інтересів", – підсумував речник МЗС.

Українці, які безкоштовно жили в готелях Болгарії, повинні покинути номери до 31 травня.

Зверніть увагу! У Болгарію з початку повномасштабної війни приїхали майже 202 тисячі українців. Наразі у країні залишилися майже 93,5 тисячі біженців, серед яких є 35 тисяч дітей. Понад 51 тисяча українців перебувають на державному утриманні, а 84,3 тисячі – мають статус тимчасового захисту.

Українських біженців переселяють з готелів у Болгарії: відео

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З України виїхали вже понад 6 мільйонів людей, – ООН

Від початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхали близько 6 мільйонів людей. Проте ця цифра може збільшуватися й надалі. Українці найбільше виїжджають до:

Польщі – понад 3,2 мільйона;

– понад 3,2 мільйона; Румунії – майже 900 тисяч;

– майже 900 тисяч; Угорщини – 583 тисячі;

– 583 тисячі; Молдови – понад 459 тисяч;

– понад 459 тисяч; Словаччини – майже 410 тисяч;

– майже 410 тисяч; Росії – понад 785 тисяч;

– понад 785 тисяч; Білорусі – понад 27 тисяч.

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