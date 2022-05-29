Таке рішення прийняв уряд Болгарії. Українців переселятимуть до альтернативних місць проживання.
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У Болгарії українських біженців переселяють з готелів на узбережжі
Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що в Болгарії почали переселяти українців з готелів на узбережжі.
У зв'язку із початком туристичного сезону уряд Болгарії ухвалив рішення про переселення українських тимчасово переміщених осіб з готелів на узбережжі Чорного моря до альтернативних місць,
– зазначив Ніколенко.
Водночас біженці можуть і надалі безоплатно проживати в гуртожитках, волонтерських центрах та інших облаштованих для цього місцях. За словами Ніколенка, тим українцям, які вирішили залишитися в туристичних готелях, пропонують пільгові умови оплати вартості проживання.
"Посольство України в Болгарії взаємодіє із болгарською владою задля розселення наших громадян, забезпечення їхніх прав та інтересів", – підсумував речник МЗС.
Українці, які безкоштовно жили в готелях Болгарії, повинні покинути номери до 31 травня.
Українських біженців переселяють з готелів у Болгарії: відео
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З України виїхали вже понад 6 мільйонів людей, – ООН
Від початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхали близько 6 мільйонів людей. Проте ця цифра може збільшуватися й надалі. Українці найбільше виїжджають до:
- Польщі – понад 3,2 мільйона;
- Румунії – майже 900 тисяч;
- Угорщини – 583 тисячі;
- Молдови – понад 459 тисяч;
- Словаччини – майже 410 тисяч;
- Росії – понад 785 тисяч;
- Білорусі – понад 27 тисяч.
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