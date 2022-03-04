Британская оппозиционная Либерально-демократическая партия выдвинула идею – селить в их дома украинских беженцев.

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Большинство этой собственности сейчас пустует. Пора заморозить эти активы и использовать их с пользой, временно приютив украинских беженцев, спасающихся от этой ужасной войны,

– сказал представитель либерал-демократов в письме правительству Великобритании.

Заберут ли у российских олигархов их дома

Известно, что министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув разрабатывает планы по конфискации имущества российских олигархов, тесно связанных с президентом Владимиром Путиным.

Но правительственные прокуроры опасаются, что захват домов олигархов, даже если они заброшены, может нарушить британские законы о собственности.

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