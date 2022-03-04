Тож британська опозиційна Ліберально-демократична партія висунула ідею – селити до їхніх маєтків українських біженців.

До теми Хандер закликав американські компанії припинити всі операції в Росії

Більшість цієї власності нині порожня. Настав час заморозити ці активи та використати їх з користю, тимчасово притуливши українських біженців, які рятуються від цієї жахливої війни,

– сказав представник ліберал-демократів у листі до уряду Великої Британії.

Чи заберуть у російських олігархів їхні будинки

Відомо, що міністр кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув розробляє плани конфіскації майна російських олігархів, тісно пов'язаних із президентом Володимиром Путіним.

Але урядові прокурори побоюються, що захоплення будинків олігархів, навіть якщо вони занедбані, може порушити британські закони про власність.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!