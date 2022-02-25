Кроме этого, АТБ не работает на Оболони и Троещине в Киеве. Генеральный директор компании Борис Марков отметил, что работа магазинов в других городах остается неизменной.

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"Компания делает все возможное, чтобы обеспечить покупателей продуктами и товарами первой необходимости в максимальном объеме", – написал Марков.

Почему остановили работу

По словам Маркова, сейчас есть перебои с поставкой товаров от отдельных поставщиков и производителей. Речь идет о тех, кто находится в зонах боевых действий и имеет проблемы с персоналом.

Компания решает проблему обеспечения товара на полках магазинов, перераспределяя остатки между магазинами и пользуясь сделанными остатками на собственных складских центрах,

– отметил Марков.

Он заверил, что на складах сформировали достаточное количество товарных остатков для потребителей, а вся инфраструктура компании работают в максимально усиленном режиме.

Когда возобновят работу

Марков рассказал, что АТБ после стабилизации в зоне вооруженных столкновений возобновляют свою деятельность. Кроме этого, компания стимулирует персонал магазинов, водителей транспортных средств, работников логистических центров в опасных районах.

"АТБ помогает и обеспечивает едой военные части ВСУ, объединения территориальной обороны, резервистов. Есть резервные фонды", – добавил он.

Текст публикации Бориса Маркова

Закрытые магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий: Мелитополь, Новая Каховка, Херсон, Киев (район Оболони, Троещина), Староконстантинов. Внедрены планы действий по обеспечению безопасности сотрудников этих магазинов. Проводится почасовой мониторинг ситуации по всем регионам присутствия компании.