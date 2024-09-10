В воскресенье, 8 августа, в Париже завершилась Паралимпиада-2024. Украинцы показали невероятные результаты на турнире и привезли полученные медали на Родину.

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Встреча паралимпийцев на вокзалах Украины

Вечером 9 сентября во Львове встретили группу пловцов-паралимпийцев, среди которых был Андрей Трусов, который получил две золотые и три серебряные медали. Несмотря на то, что спортсмены направлялись в восточные регионы, железнодорожники успели поздравить их на вокзале и выразить благодарность за важные для Украины достижения.

Утром 10 сентября остальных паралимпийцев вместе с тренерами встретили в Киеве. На перроне их поздравили железнодорожники, родные и близкие.

Встреча паралимпийцев на украинских вокзалах / Фото Укрзализныци

Справка. Украина получила на Паралимпиаде-2024 82 медали. Из них 22 "золота", 28 серебряных и 32 бронзовых медали.

Отметим, что наша страна заняла седьмое место в общем медальном зачете.