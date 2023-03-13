Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. Однако отметил, что учения будут проводить в странах, где этот тип самолета находится на вооружении.

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Уровень подготовки украинских военных партнеры оценивают высоко

Западные партнеры, в частности Великобритания, готовы учить украинских пилотов, как руководить истребителями. Однако задержка начала подготовки связана с тем, что нужно сперва выбрать тип боевого самолета.

Когда будет определен этот тип, то обучение пилотов может проходить в разных странах, где этот тип самолета находится на вооружении, где есть учебно-тренировочная база, потому что это не только инструкторы должны быть, это и авиа тренажеры. Тренажер – это такой же самолет, только он в учебных аудиториях с виртуальной визуализацией,

– отметил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил также добавил, что уже есть список тех пилотов, которых могут отправить на обучение. Более того, уровень подготовки украинских защитников партнеры оценивают достаточно высоко.

Обратите внимание Хотелось бы видеть не только сбитые ракеты, но и самолеты, – Игнат о возможностях ЗРК Patriot

Когда у Украины будут западные истребители

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что получение Украиной истребителей – очень сложная задача с логистической и технической точки зрения. Он добавил, что не ожидает этого в ближайшее время.

Киев стремится, чтобы украинские пилоты имели возможность уже начать обучение и овладеть западными боевыми самолетами. Чтобы, когда будет принято решение о предоставлении истребителей, не пришлось тратить время и многие месяцы еще и на подготовку.