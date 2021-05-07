Спикер Министерства иностранных дел Украины рассказал, что сейчас украинские дипломаты в Индии и Непале работают над тем, чтобы вернуть туристов домой.
При содействии украинских дипломатов 7 мая группе удалось добраться до Катманду на спасательном вертолете. Сейчас прорабатываются возможности их репатриации,
– рассказал Николенко.
Однако ситуацию существенно осложняет то, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 7 мая в стране остановили внутреннее и международное авиасообщение. Запреты будут действовать минимум до 14 мая.
По словам Николенко, туристы обычно используют как транспортный рехаб Индию. Однако сейчас в стране критическая ситуация с коронавирусом.
Украинская сторона обратилась к властям Непала с просьбой помочь как можно быстрее вернуть туристов в Украину. Николенко заметил, что они вместе с почетным консулом в Непале держат это дело на контроле.
Детали о туристах
- Украинки Ирина Кишакевич и Ольга Болдариева из-за локдауна в Непале застряли на высоте 5 тысяч метров.
- Через соцсети они попросили помощи в эвакуации из Непала 4 украинских туристов.