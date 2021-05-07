Речник Міністерства закордонних справ України розповів, що наразі українські дипломати в Індії та Непалі працюють над тим, щоб повернути туристів додому.

За сприяння українських дипломатів 7 травня групі вдалося дістатися Катманду на рятувальному вертольоті. Нині опрацьовуються можливості їхньої репатріації,

– розповів Ніколенко.

Однак ситуацію суттєво ускладнює те, що у Непалі діють суворі карантинні обмеження через пандемію коронавірусу. Станом на 7 травня у країні зупинили внутрішнє та міжнародне авіасполучення. Заборони діятимуть щонайменше до 14 травня.

За словами Ніколенка, туристи зазвичай використовують як транспортний рехаб Індію. Однак наразі у країні критична ситуація з коронавірусом.

Українська сторона звернулася до влади Непалу з проханням допомогти якнайшвидше повернути туристів в Україну. Ніколенко зауважив, що вони разом з почесним консулом в Непалі тримають цю справу на контролі.

Деталі про туристів