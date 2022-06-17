О том, как именно она происходит и что предусматривает на стриме 24 канала рассказал правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

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Как россияне проводят "денацификацию" в фильтрационных лагерях

По его словам, так называемая "денацификация" происходит в рамках фильтрации. Ее применяют к тем людям, которые по каким-либо причинам не прошли проверку. К примеру, имеют патриотическую татуировку, относительно них поступил какой-то сигнал или просто не понравились оккупантам. Их отправляют в фильтрационные лагеря.

Лисянский рассказал, что на территории Луганской и Донецкой областей десятки таких лагерей. Люди, которые оказываются там, проходят процедуру фильтрации. Фактически речь идет о принудительном политическом перевоспитании.

Первым делом пленных отрезают от внешнего мира – они ни с кем не общаются. Далее их заставляют тяжело работать физически, а между тем – постоянно знакомиться и изучать пропагандистские материалы. К примеру, украинских военнопленных заставляют читать книгу "Денацификация Украины" пропагандиста и друга Маргариты Симоньян Армена Гаспаряна. Ее выдали как раз в 2022-м году.

Фактически россияне пытаются перепрошивать идеологию человека, его видение. Это также является методом психологического давления, благодаря которому люди постоянно морально подавлены, чтобы у них даже не возникало мысли как-то связаться с украинскими спецслужбами, организовать партизанское движение или протест в будущем.

Это опыт китайских школ по принудительному политическому перевоспитанию. Они делали это с уйгурами – стирали их идентичность. Главная задача денацификации – это стереть в мозгах украинцев их самоидентичность, насадить людям, что они – не украинцы,

– объяснил правозащитник.

Он отметил, что неизвестно, когда именно заканчивается эта процедура. Есть примеры людей, прошедших фильтрационные лагеря, однако депортированных в Россию. По мнению Лисянского, пленникам ставят условие. Якобы они могут выйти из лагеря, но оттуда дорога только в Россию. Люди вынуждены идти на это, лишь бы вырваться из ужаса, в котором они пребывали.

Павел Лисянский рассказал о российских методах "денацификации": смотрите видео