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Украинских моряков арестовали в Нигерии: известна причина

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16 украинских моряков арестовали в Нигерии за незаконную торговлю топливом
16 украинских моряков арестовали в Нигерии за незаконную торговлю топливом / fleetmon.com

В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем из 16 моряков за незаконную торговлю топливом.

Об этом сообщает FleetMon.

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Отмечается, что судно с украинцами было арестовано еще в январе, однако информация об этом инциденте стала известна только сейчас.

"Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тыс. тонн груза на борту из-за несанкционированного входа в воды Нигерии и незаконной торговли топливом. Корабль был задержан 23 января. Почему так долго нигерийский военно-морской флот не делал объявления — непонятно", — отмечается в сообщении.

В то же время капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

На данный момент судно находится на якорной стоянке в Бонне на юго-востоке Нигерии.

Теги: Новости Украины Водный транспорт Нигерия
Источник: 24 Канал
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