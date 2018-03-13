Українських моряків заарештували у Нігерії: відома причина

У Нігерії заарештували швейцарський танкер San Padre Pio з українським екіпажем з 16 моряків за незаконну торгівлю паливом.

Про це повідомляє FleetMon.

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Зазначається, що судно з українцями було заарештовано ще в січні, проте інформація про цей інцидент стала відома лише зараз.

"Військово-морський флот Нігерії в заяві від 9 березня повідомив про арешт танкера San Padre Pio з 16 українськими моряками і близько 5 тис. тонн вантажу на борту за несанкціонований вхід у води Нігерії і незаконну торгівлю паливом. Корабель було затримано 23 січня. Чому так довго нігерійський військово-морський флот не робив оголошення – незрозуміло", – наголошується в повідомленні.

Водночас капітан танкера Андрій Васьков заявив, що у судна був дозвіл від нігерійського флоту на відправку вантажу в Нігерію. За його словами, це їхній п'ятий захід у нігерійський порт з нафтопродуктами.

На даний момент судно знаходиться на якірній стоянці в Бонні на південному сході Нігерії.