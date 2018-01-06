Українські моряки, яких 4 місяці не випускали з сирійського порту, повернулись додому

Екіпаж, який чотири місяці не мав права покинути арештоване судно у Сирії, напередодні приземлився в аеропорту "Жуляни" у Києві.

До цього команду прийняли у посольстві України в ліванській столиці Бейруті, куди через війну у Сирії тимчасово переїхало українське представництво.

"Те, що не платять зарплатню, це не рідкість. Всі стикаються з такою ситуацією. А коли завершився контракт, ми повідомили, що хочемо їхати додому, на що судновласник відповів, що хай вас МЗС відправляє додому", – розповів член екіпажу Руслан Трусов.

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Дипломати оформили візи, знайшли заміну екіпажу на кораблі та купили квитки на літак до Києва.

Консульство у Лівані пообіцяло морякам розібратися з судновласником і з'ясувати, де поділася зарплата екіпажу.

Нагадаємо, десятьох українських моряків через борги судновласника 4 місяці тримали в сирійському порту Тартус. Серед них – мешканець Одеси, п'ятеро херсонців, троє жителів Миколаєва і киянин. Їх обманом відправили в Сирію працювати на арештованому судні "Старшина Деров". Воно перебуває під міжнародними санкціями за те, що 3 роки тому заходило в анексований Крим.