У Чорне море увійшов перший у 2018 році американський есмінець Carney

У води Чорного моря в п'ятницю, 5 січня, увійшов есмінець військово-морських сил США USS Carney DDG64.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування ВМС США в Європі у Twitter.

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Зазначається, що в Чорному морі корабель виконуватиме завдання зі зміцнення безпеки та стабільності в рамках співпраці із союзниками в регіоні та партнерами по НАТО.

Есмінець став першим кораблем країн НАТО, який відвідав чорноморський регіон у 2018 році.

#USSCarney transits Bosphorus Strait & will enter Black Sea to conduct maritime security operations & enhance regional maritime stability, as well as strengthen combined readiness & naval capability among NATO allies & partners #SteadyPresence #ReadyForces pic.twitter.com/UPAHFiZH5F — Naval Forces Europe (@USNavyEurope) 5 января 2018 г.

Нагадаємо, 29 листопада, в одеський порт прибув ракетний есмінець ВМС США "Джеймс Вільямс" з кількаденним візитом.