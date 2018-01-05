У Чорне море увійшов перший у 2018 році американський есмінець Carney
23:38, 5 січня 978 Читать новость на русском
У води Чорного моря в п'ятницю, 5 січня, увійшов есмінець військово-морських сил США USS Carney DDG64.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування ВМС США в Європі у Twitter.
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Зазначається, що в Чорному морі корабель виконуватиме завдання зі зміцнення безпеки та стабільності в рамках співпраці із союзниками в регіоні та партнерами по НАТО.
Есмінець став першим кораблем країн НАТО, який відвідав чорноморський регіон у 2018 році.
Нагадаємо, 29 листопада, в одеський порт прибув ракетний есмінець ВМС США "Джеймс Вільямс" з кількаденним візитом.
Джерело: 24 Канал
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