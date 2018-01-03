У сирійському порту "застрягли" 10 українських моряків: відома причина

У сирійському порту Тартус на арештованому судні "застрягли" 10 українських моряків, які не можуть повернутися додому через борги судновласника.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на керівника проектів благодійної організації "Фонд допомоги морякам "Ассоль" (Одеса) Андрій Шевченко.

За його словами, напередодні по допомогу до організації звернулися родичі моряків. Зокрема, мовиться про жителя Одеси, 5 херсонців, 3 жителів Миколаєва і киянина.

Шевченко уточнив, що 4 місяці тому українські моряки за посередництва підприємства "Альянс Навігейшн" (Херсон) уклали контракт із турецьким судновласником і вирушили, як їм обіцяли, до Лівану – на борт судна. Проте з'ясувалося, що судно перебуває у Сирії, де з 2011 року триває війна.

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Капітан порту Тартус взяв у моряків паспорти та інші документи, які відмовився повертати, щоб "вони сиділи на борту і не бовталися".

Окрім того, з'ясувалося, що попередній екіпаж майже 2 роки не отримував зарплату, а саме судно Starshina Derov N.G (колишній Волго-Балт 163, 1972 року побудови) перебуває у жахливому технічному стані. Йому заборонено заходити в порти Паризького меморандуму. Крім того, і судно, і судновласник перебувають під санкціями за неодноразові суднозаходи в окупований Крим, а Starshina Derov N.G заарештовано за борги судновласника/оператора за позовом третьої особи.

За словами Шевченка, коли моряки прибули в Сирію, роботодавець фактично відразу висловив свою неплатоспроможність – постачання забезпечується мінімальне, зарплату не виплачують. Загальний борг щодо зарплати перед зазначеним екіпажем перевищив 50 тисяч доларів.

Зазначається, що на борту судна немає вантажу, і весь цей час воно жодного разу не покидало межі порту. Після втручання дипломатичних служб України вдалося домогтися того, щоб на борт хоч у мінімальному обсязі постачалися вода і провізія.

Судновласник через свого представника повідомив екіпажу, що сподіватися на отримання заробітної плати не варто, "Альянс Навігейшн" від проблеми самоусунувся, Морська адміністрація Танзанії на всі запити моряків не відповідає.

При цьому українці не можуть повернутися на батьківщину, оскільки капітан порту не дає дозвіл покинути борт судна. Усе тому, що некероване судно створює пряму загрозу судноплавству і екології. Документи морякам досі не повернули.