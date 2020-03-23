Украинских пенсионеров хотят максимально перевести на безналичную систему расчетов

В министерстве социальной политики хотят перевести все расчеты пенсионеров в онлайн-систему. Для этого работают над разработкой проекта "Помощь пожилому человеку".

Все это нужно, чтобы уберечь пенсионеров от возможного заражения коронавирусом. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

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По ее словам, в ведомстве работают над решением о том, чтобы максимально перевести пенсионеров на безналичную систему расчетов.

Предлагаем проект "Помощь пожилому человеку", чтобы они могли получать пенсии на банковскую карточку,

– отметила Лазебная.

А потом этой карточкой могли оплатить онлайн коммунальные услуги, а также заказать продукты и лекарства.

В министерстве обещают помочь каждому пенсионеру, который еще не использует безналичные расчеты.

Важно! Пожилые люди находятся в зоне риска при заражении коронавирусом. Поэтому всех пенсионеров призывают оставаться дома, а их родных и близких – помогать пожилым людям оплатить коммунальные услуги, купить продукты, лекарства.

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