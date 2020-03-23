10:38
23 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Украинских пенсионеров хотят максимально перевести на безналичную систему расчетов

      - Читати новину українською

      В министерстве социальной политики хотят перевести все расчеты пенсионеров в онлайн-систему. Для этого работают над разработкой проекта "Помощь пожилому человеку".

      Все это нужно, чтобы уберечь пенсионеров от возможного заражения коронавирусом. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

      Обратите внимание Правительство с мая увеличивает пенсии: кому и на сколько

      По ее словам, в ведомстве работают над решением о том, чтобы максимально перевести пенсионеров на безналичную систему расчетов.

      Предлагаем проект "Помощь пожилому человеку", чтобы они могли получать пенсии на банковскую карточку,
      – отметила Лазебная.

      А потом этой карточкой могли оплатить онлайн коммунальные услуги, а также заказать продукты и лекарства.

      В министерстве обещают помочь каждому пенсионеру, который еще не использует безналичные расчеты.

      Важно! Пожилые люди находятся в зоне риска при заражении коронавирусом. Поэтому всех пенсионеров призывают оставаться дома, а их родных и близких – помогать пожилым людям оплатить коммунальные услуги, купить продукты, лекарства.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии.
      • С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
      • С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.
      • На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т.д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.
      • Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

      коронавірус правила
      Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

      Новости о коронавирусе 22 марта: военные будут патрулировать улицы украинских городов
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Марина Лазебна Министерство социальной политики Пенсия Банки Деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:55 Экономика и транспорт не остановились: как Гонконг борется с коронавирусом
      Юрій Бутусов
      сегодня , 07:02 Путин признал украинцев носителями русского языка: какие могут быть последствия
      Світлана Попова
      сегодня , 06:34 Новости о коронавирусе 22 марта: военные будут патрулировать улицы украинских городов
      Емал Набі
      22 марта , 22:00 Лекарство от распространения Covid-19, Путин боится пандемии и будущее гривни: блоги недели
      Блоги тижня
      22 марта , 20:00 Доказательства участия россиян в захвате Крыма: родные военных сливают информацию
      Михайло Макарук
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук