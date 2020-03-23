Українських пенсіонерів хочуть максимально перевести на безготівкову систему розрахунків

У міністерстві соціальної політики хочуть перевести всі розрахунки пенсіонерів в онлайн-систему. Для цього працюють над розробкою проєкту "Допомога літній людині".

Все це потрібно, щоб вберегти пенсіонерів від можливого зараження коронавірусом. Про це на брифінгу заявила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

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За її словами, у відомстві працюють над рішенням про те, щоб максимально перевести пенсіонерів на безготівкову систему розрахунків.

Хочемо запропонувати проєкт "Допомога літній людині", щоб вони отримували пенсії на банківську картку,

– зазначила Лазебна.

А тоді цією карткою могли оплатити онлайн комунальні послуги, а також замовити продукти та ліки.

У міністерстві обіцяють допомогти кожному пенсіонерові, який ще не використовує безготівкові розрахунки.

Важливо! Люди похилого віку перебувають у зоні ризику при зараженні коронавірусом. Тому усіх пенсіонерів закликають залишатися вдома, а їхніх рідних та близьких – допомагати старшим людям оплатити комунальні послуги, купити продукти, ліки.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом . З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.

. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення . Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.

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Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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