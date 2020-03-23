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      Українських пенсіонерів хочуть максимально перевести на безготівкову систему розрахунків

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      Лазебна анонсувала розробку проєкту "Допомога літній людині" / politeka.net

      У міністерстві соціальної політики хочуть перевести всі розрахунки пенсіонерів в онлайн-систему. Для цього працюють над розробкою проєкту "Допомога літній людині".

      Все це потрібно, щоб вберегти пенсіонерів від можливого зараження коронавірусом. Про це на брифінгу заявила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

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      За її словами, у відомстві працюють над рішенням про те, щоб максимально перевести пенсіонерів на безготівкову систему розрахунків.

      Хочемо запропонувати проєкт "Допомога літній людині", щоб вони отримували пенсії на банківську картку,
      – зазначила Лазебна.

      А тоді цією карткою могли оплатити онлайн комунальні послуги, а також замовити продукти та ліки.

      У міністерстві обіцяють допомогти кожному пенсіонерові, який ще не використовує безготівкові розрахунки.

      Важливо! Люди похилого віку перебувають у зоні ризику при зараженні коронавірусом. Тому усіх пенсіонерів закликають залишатися вдома, а їхніх рідних та близьких – допомагати старшим людям оплатити комунальні послуги, купити продукти, ліки.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.
      • З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
      • На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.
      • Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

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      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Карантин не захистить від повторного спалаху коронавірусу, – ВООЗ
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Марина Лазебна Міністерство соціальної політики Пенсія Банки Гроші Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України
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