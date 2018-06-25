Украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму уже 74, – МИД

В Украине готовы на все ради возвращения украинских политзаключенных из России и оккупированного Крыма. Даже выдать тех россиян, которые осуждены за вполне реальные преступления, совершенные в Украине, в частности на Донбассе. Сколько именно таких людей, в МИД не говорят. Главное – любой ценой освободить своих.

Их требуют освободить во всем мире. Они голодают и их становится все больше. Украинских политзаключенных по данным МИД уже 74. Их преступления вымышленные, а признание если и получены, то только через пытки, избиения и пытки током.

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"Затягивали наручники сзади до онемения рук, затем подвешивали на наручники. Сгибали мои ноги в коленях, застегивали наручники впереди чуть ниже колен и вставляли под колени железную палку. После чего двое мужчин взявшись с двух сторон поднимали меня на эти палки. От чего я чувствовал страшную боль", – зачитал отец украинского политзаключенного Игорь Гриб.

Это – отрывок из показаний Евгения Панова. Ему оккупанты в Крыму приписали подготовку теракта. Текст перед иностранными дипломатами зачитывает отец еще одного политзаключенного – 19-летнего Павла Гриба. Его российские спецслужбы похитили в Беларуси и пришили подготовку теракта в Сочи. Сегодня МИД снова просит мир надавить на Кремль.

Каждый из вас, поднимая эту проблему при каждом контакте с Российской Федерацией, вспоминая имена наших политических заключенных и заложников, создаст совместное давление. В конце концов это больше не просто политическая проблема. Россия использует их как рычаг влияния, как товар,

– сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Тем временем Олег Сенцов голодает уже 43-и сутки. Он почти не встает и ослаб. Даже РФ признает в официальных документах, что он гражданин Украины. Но день за днем украинский омбудсмен Людмила Денисова не может увидеться с ним, как и с другими политзаключенными. Обращения натыкаются на молчание.

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Еще один политзаключенный Владимир Балух голодает еще с 19 марта. Потерял 30 килограммов и постарел прямо на глазах. В МИД говорят: готовы на все ради заключенных украинцев. В частности, отпустить тех россиян, которые сидят в Украине за совершение реальных, а не вымышленных преступлений.

Москва тормозит весь процесс. К украинским заключенным в Крыму пытаются пробиться через Красный крест. Но время неумолимо проходит. Особенно для тех, кто готов голодать и погибнуть, но не мириться с несправедливостью.