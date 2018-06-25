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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Российская омбудсвумен едет в Киев: стало известно, кого планирует посетить

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Омбудсмен РФ едет в Украину
Омбудсмен РФ едет в Украину / Фото из открытых источников

Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова 26 июня осуществит визит в Киев.

Как информирует ее пресс-служба, о визите Москальковой было договорено между президентами Украины и РФ.

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26 июня в СИЗО Киеве она намерена посетить так называемого "крымского дезертира" Одинцова.

Кроме него, Москалькова планирует встречу с моряками российского судна "Норд", которых задержали на территории Украины.

Следующим шагом планируется паритетное посещение других граждан, содержащихся в списках. Целью мониторингового визита является всесторонняя оценка соблюдения прав граждан, в том числе условий и порядка их содержания под стражей,
– говорится в сообщении на сайте пресс-службы российского омбудсмена.

21 июня Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

Накануне уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова провела встречу со своей российской коллегой. Правда, никаких результатов она не принесла, поскольку за неделю пребывания в РФ Денисовой не удалось встретиться ни с одним из украинских заключенных, которых незаконно удерживают в России.

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ заложники Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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