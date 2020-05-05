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      Украинских военных 12 раз обстреляли оккупанты: один пострадал

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Фото 24 каналу

      За прошедшие Сутки 4 мая враг более десятка раз нарушил режим прекращения огня. Российские наемники продолжают использовать запрещенное оружие, пренебрегая всеми договоренностями.

      Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі провокації, повідомляють у пресцентрі Операції Об'єднаних сил.

      Зверніть увагу Російський бойовик злив своє застілля на Донбасі у мережу: деталі

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстрілював наші позиції

      • неподалік Верхньоторецького з мінометів 120 міліметрів та 82 міліметрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Красногорівки застосував 14 мін 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети.
      • біля Новотроїцького, Авдіївки та два рази по околицях Старогнатівки загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
      • неподалік Водяного російські збройні формування застосовували станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
      • поруч з Широкиним ворог обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • з мінометів калібрів 120 міліметрів та 82 міліметри і протитанкових гранатометів збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по захисниках Кримського.
      • по оборонцях населеного пункту Оріхове противник вів вогонь зі 120-міліметрових та 82-міліметрових мінометів, використавши загалом 41 міну, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

      Від початку ціє доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з 82-міліметрових мінометів обстріляв позиції ЗСУ біля Невельського.

      Донбас
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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