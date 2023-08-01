Об этом сообщил украинский предприниматель Юрий Голик, который вместе с военнослужащим и бывшим известным теннисистом Сергеем Стаховским собрал команду инженеров для создания мощных украинских БПЛА.

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Сравним с Mavic? Летает дальше и дольше. Поднимает и доставляет больше. Стоит дешевле. Это Sting Attack,

– подчеркнул Голик.

Он рассказал, что один из разработчиков этого аппарата – ведущий специалист подразделения ударных беспилотников 36-й отдельной бригады морской пехоты.



Новый украинский БПЛА уже в действии / Фото Юрий Голик

Дальность ударного комплекса Sting Attack достигает более 10 километров, боевая погрузка – 3 килограмма, а время полета без погрузки – 1,5 часа. В комплекте также есть пульт, очки, монитор, дополнительные батареи, антенна и кофры.

Ранее о разработке новых беспилотников Юрий Голик и Сергей Стаховский рассказали в интервью изданию Delo.ua.

Мы собрали команду украинских инженеров и разработали несколько экспериментальных моделей БПЛА на основе реальных характеристик, которые нам передают с фронта,

– сказал Стаховский.

Недавно еще одно подразделение ВСУ получило от Юрия Голика снайперскую винтовку.