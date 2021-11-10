Основні показники опитування Держстату
Індикатор ділової впевненості у сфері послуг становить мінус 11%.
17% планують скорочувати працівників,
11% – набирати нових.
До теми Середня заробітна плата українців вже понад 500 доларів: чому цьому зарано радіти
У промисловості індикатор ділової впевненості складає мінус 6%.
12% планують скорочувати працівників,
10% – набирати нових.
У будівельній галузі індикатор ділової впевненості мінус 22%.
22% підприємств планують скорочення,
12% – набирати нових працівників.
У сільському господарстві індикатор ділової впевненості не публікувався.
При цьому 30% підприємств очікують скорочення штату, 5% – збільшення.
Можливо, це пов'язано із сезонними факторами.
І лише сфера роздрібної торгівлі розвивається: індикатор ділової впевненості становить плюс 4%.
9% підприємств планують скорочення,
12% – набирати нових працівників.
Україна продовжує все менше виробляти сама, і все більше залежати від імпорту. Відповідно і розвивається лише сфера, яка продає імпортний товар.
Не виключено, що владу влаштовує така тенденція: чим більший імпорт – тим більші імпортні збори в бюджет та тим більші можливості корупційних схем на митниці. І чим менше українців знайдуть роботу на Батьківщині – тим більше поїде на заробітки й будуть надсилати сюди перекази, які вже вносять більший внесок у макроекономічну стабільність України ніж будь-які міжнародні організації.