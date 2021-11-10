Основні показники опитування Держстату

Індикатор ділової впевненості у сфері послуг становить мінус 11%.

17% планують скорочувати працівників,

11% – набирати нових.

До теми Середня заробітна плата українців вже понад 500 доларів: чому цьому зарано радіти

У промисловості індикатор ділової впевненості складає мінус 6%.

12% планують скорочувати працівників,

10% – набирати нових.

У будівельній галузі індикатор ділової впевненості мінус 22%.

22% підприємств планують скорочення,

12% – набирати нових працівників.

У сільському господарстві індикатор ділової впевненості не публікувався.

При цьому 30% підприємств очікують скорочення штату, 5% – збільшення.

Можливо, це пов'язано із сезонними факторами.

І лише сфера роздрібної торгівлі розвивається: індикатор ділової впевненості становить плюс 4%.

9% підприємств планують скорочення,

12% – набирати нових працівників.

Україна продовжує все менше виробляти сама, і все більше залежати від імпорту. Відповідно і розвивається лише сфера, яка продає імпортний товар.

Не виключено, що владу влаштовує така тенденція: чим більший імпорт – тим більші імпортні збори в бюджет та тим більші можливості корупційних схем на митниці. І чим менше українців знайдуть роботу на Батьківщині – тим більше поїде на заробітки й будуть надсилати сюди перекази, які вже вносять більший внесок у макроекономічну стабільність України ніж будь-які міжнародні організації.