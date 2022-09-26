Предприниматель покупал и перепродавал сельскохозяйственную технику из россии и беларуси. Он делал это, несмотря на полное торговое эмбарго против государства-агрессора.
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Как перепродавали технику
Товары попадали в Украину через Европу благодаря "компаниям-прокладкам". Киберполицейские вместе с другими правоохранителями выяснили, что 61-летний бенефициар группы компаний нарушил запрет на импорт товаров из россии. Для своей схемы использовал офшорные компании.
Провели обыски по месту жительства фигуранта и на площадках хранения сельхозтехники.
Предприниматель перепродавал технику из россии / Фото киберполиции
Имущество предпринимателя арестовали:
- корпоративные права,
- 18 земельных участков,
- 26 нежилых помещений,
- частные дома и квартиры,
- элитные автомобили,
- более чем около тысячи единиц сельскохозяйственной техники и транспортных средств.
Также наложили арест на банковские счета злоумышленника, где было около 3 миллионов долларов.
Во время обысков арестовали тысячи единиц техники / Фото киберполиции
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Предпринимателю светит 8 лет
Возбуждено уголовное дело в отношении финансирования действий для насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
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