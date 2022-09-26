Предприниматель покупал и перепродавал сельскохозяйственную технику из россии и беларуси. Он делал это, несмотря на полное торговое эмбарго против государства-агрессора.

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Как перепродавали технику

Товары попадали в Украину через Европу благодаря "компаниям-прокладкам". Киберполицейские вместе с другими правоохранителями выяснили, что 61-летний бенефициар группы компаний нарушил запрет на импорт товаров из россии. Для своей схемы использовал офшорные компании.

Провели обыски по месту жительства фигуранта и на площадках хранения сельхозтехники.



Предприниматель перепродавал технику из россии / Фото киберполиции

Имущество предпринимателя арестовали:

корпоративные права,

18 земельных участков,

26 нежилых помещений,

частные дома и квартиры,

элитные автомобили,

более чем около тысячи единиц сельскохозяйственной техники и транспортных средств.

Также наложили арест на банковские счета злоумышленника, где было около 3 миллионов долларов.



Во время обысков арестовали тысячи единиц техники / Фото киберполиции

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Предпринимателю светит 8 лет

Возбуждено уголовное дело в отношении финансирования действий для насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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