Підприємець купував й перепродавав сільськогосподарську техніку з росії та білорусі. Він робив це, попри повне торговельне ембарго проти держави-агресорки.

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Як перепродавали техніку

Товари потрапляли в Україну через Європу завдяки "компаніям-прокладкам". Кіберполіцейські разом з іншими правоохоронцями з'ясували, що 61-річний бенефіціар групи компаній порушив заборону імпорту товарів з росії. Для своєї схеми використовував офшорні компанії.

Провели обшуки за місцем проживання фігуранта та на майданчиках зберігання сільгосптехніки.



Підприємець перепродавав техніку з росії / Фото кіберполіції

Майно підприємця арештували:

корпоративні права,

18 земельних ділянок,

26 нежитлових приміщень,

приватні будинки та квартири,

елітні автівки,

понад близько тисячі одиниць сільськогосподарської техніки і транспортних засобів.

Також наклали арешт на банківські рахунки зловмисника, де було близько 3 мільйонів доларів.



Під час обшуків арештували тисячі одиниць техніки / Фото кіберполіції

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Підприємцю світить 8 років

Відкрили кримінальну справу стосовно фінансування дій задля насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії.

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