Украинская блогерша-путешественница Валерия (фамилия – неизвестна) погибла в ДТП в тайской провинции Сураттхани. В сети пишут, что мопед, на котором ехала женщина, врезался в препятствие. Трагедия произошла еще 2 августа, но о ней стало известно только сейчас.

Гибель украинки в Таиланде: детали

Об этом в инстаграме сообщила близкая подруга погибшей Анна Токарева со ссылкой на сестру. Кроме того, под последним сообщением Валерии пользователи пишут траурные комментарии.

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Родственники Валерии о трагедии узнали от посольства Украины. Сейчас собирают деньги, чтобы доставить ее тело домой.



Под сообщением Валерии выражают слова сожаления относительно ее смерти / Cкриншот

В сети со ссылкой на знакомых девушки пишут, что она очень боялась ездить на мопедах и мотоциклах. И даже не умела управлять таким транспортом. Поэтому пользователи предполагают, что она была пассажиркой, а водитель, увидев что натворил, просто скрылся с места происшествия.

Что известно о Валерии

В ее инстаграме содержится много фотографии с отдыха. А посетила она такие популярные места, как Бали, Ибица, Майорка, Турция, Вьетнам и др.

Больше информации о блогерше, к сожалению, нет. Журналисты 24 канала пытаются выяснить еще какие-то факты из жизни девушки. Как только мы что-то будем знать – обязательно Вам сообщим.

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