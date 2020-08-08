Українська блогерка-мандрівниця Валерія (прізвище – невідоме) загинула у ДТП в тайській провінції Сураттхані. У мережі пишуть, що мопед, на якому їхала жінка, врізався в перешкоду. Трагедія сталася ще 2 серпня, але про неї стало відомим лише зараз.

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Про це в інстаграмі повідомила близька подруга загиблої Анна Токарева з посиланням на сестру. Крім того, під останнім дописом Валерії користувачі пишуть жалобні коментарі.

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Родичі Валерії про трагедію дізналися від посольства України. Зараз збирають гроші, аби доправити її тіло додому.



Під дописом Валерії висловлюють слова жалю щодо її смерті / Cкриншот

У мережі з посиланням на знайомих дівчини пишуть, що вона дуже боялася їздити на мопедах і мотоциклах. І навіть не вміла керувати таким транспортом. Тому користувачі припускають, що вона була пасажиркою, а водій, побачивши що накоїв, просто втік з місця події.

Що відомо про Валерію

В її інстаграмі міститься багато фотографії з відпочинку. А відвідала вона такі популярні місця, як Балі, Ібіца, Мальорка, Туреччина, В’єтнам тощо.

Більше інформації про блогерку, на жаль, немає. Журналісти 24 каналу намагаються з’ясувати ще якісь факти з життя дівчини. Як тільки ми щось будемо знати – обов’язково Вас повідомимо.

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