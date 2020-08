Никогда не могла подумать что буду писать что-то подобное... Но 02.08.20 с нами не стало моей близкой подруги, верного друга, заботливой дочери, чудесного ребёнка, отзывчивого, доброго, жизнерадостного человека, Леры Произошла смертельная авария в провинции Surat Thani. Сейчас нам необходимо доставить тело на родину, в Украину, к родителям. Многие были знакомы с Лерой лично... Друзья, пожалуйста, давайте поможем семье телефон сёстры Леры для связи +380 (67) 103 38 53 Реквизиты тайского банка: Krungsri bank 465-1-43665-8 Sberbank 4274278062261303 Anna Tokareva P.S Покойся с миром дорогая наша Лерочка I never thought that I would write something like this. But on 02.08.20 my close friend, faithful friend, a caring daughter and sister, kind, cheerful person, Lera past away in a tragic accident in Surat Thani province. Now we need to deliver the body to her homeland Ukraine Many were personally acquainted with Lera ... Friends, please, let's help the family Sister Lera's phone number for communication +380 (67) 103 38 53 P.S. Rest in peace our dear Lerochka Thai bank account: Krungsri bank 465-1-43665-8 Sberbank 4274278062261303 Anna Tokareva. @ya___lerochka #thailand #phuket

