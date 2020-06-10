Смерть українки в Таїланді: смартфон жертви розкрив нові деталі, слідчі схильні вбачати вбивство
Поліція у Таїланді розслідує смерть української журналістки Ольги Фролової – її тіло знайшли 7 червня. Наразі достеменно не відомо, чи була її загибель вбивством, чи самогубством. Ключовим доказом у справі може стати мобільний телефон жінки: у день зникнення він у жертви точно був, але з тілом його не виявили.
Телефон побачили у відеозаписі з камери спостережень пункту прокату мопедів, зроблений у день смерті Ольги Фролової. Про це розповіли у виданні thaiexaminer.
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Телефон може стати ключовим доказом у розслідуванні
- Факт наявності у Фролової телефону в день смерті виявили згодом – під час перегляду відео з камер спостереження.
- Саме в день зникнення жінка приїхала до пункту прокату мопедів, щоб повернути орендований транспортний засіб. Та при цьому у неї не було грошей на оплату послуги.
- Як засіб розрахунку вона запропонувала свій смартфон. Потім залишила паспорт і пішла, а за якийсь час повернулася зі своїм бойфрендом. Пара оплатила рахунок, але під час цього гаряче сварилася.
Які нові деталі про смерть українки дізналася тайська поліція
- Фролова була схильна до спалахів агресії, причому навіть до себе – вона завдавала шкоди власному тілу.
- Жінка у соціальних мережах публікувала чимало контенту на тему самогубства.
- Але тіло Фролової було вочевидь захованим – це вказує на вбивство, а не на самогубство.
- До того ж, рух Фролової відстежили за даними з телефону, якого разом із тілом не знайшли.
- Поліція припускає, що українку вбили в іншому місці, тіло заховали, а вбивця забрав її смартфон.
- Однак причину смерті досі не встановили, результатів розтину ще немає.
Місце, де знайшли тіло Фролової: дивіться відео
Запис камери спостереження, що зафіксувала Фролову в день зникнення: відео