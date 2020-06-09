Смерть українки в Таїланді: у день зникнення загибла посварилася з бойфрендом
Поліція Таїланду допитала 47-річного британця, який був хлопцем української журналістки Ольги Фролової, тіло якої напередодні знайшли у лісі. А ЗМІ повідомляють, що у день зникнення загибла посварилася зі своїм бойфрендом.
Що дізналася поліція
Поліцейські провели допит хлопця загиблої у Таїланді української журналістки, повідомляє The Sun.
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Ним виявився 47-річний британець Філіп Армстронг. Він працює інструктором у тренажерному залі.
Хлопець загиблої підтвердив свої стосунки з Фроловою. Однак заявив, що не знає, що сталося з жінкою після того, як вона зникла 25 травня.
Я не знаю, куди Ольга пішла після зникнення. Про це невідомо ані мені, ані її чоловіку,
– пояснив Армстронг.
Також поліція з районного відділку Бо Пхут повідомила, що Фролова страждала на біполярний розлад. Жінка була схильна до спалахів гніву.
У ЗМІ пишуть про можливу сварку
Водночас Daily Mail повідомляє, що у день зникнення українка посварилася зі своїм британським бойфрендом. Видання пише, що його допитували за підозрою у скоєнні вбивства.
Також за інформацією ЗМІ, камери відеоспостереження зафіксували те, що жінка повернула орендований мотоцикл і пішла кудись з рюкзаком у день зникнення.
Смерть українки Фролової у Таїланді: основне
- Загиблу Ольгу Фролову 6 червня знайшов працівник готелю глибоко в джунглях під лісом.
- За словами поліції, тіло жінки пролежало на місці приблизно 15 – 17 днів та почало розкладатися.
- Українка зникла 2 тижні тому.
- Перед смертю вона закінчила свою книжку під назвою "Уроборос".
- Загибла родом з Дніпра, жила зі сім’єю на острові Самуї в Таїланді останні 6 років.
- Була заміжня, виховувала сина.
- Два місяці тому залишила чоловіка, щоб жити з новим хлопцем.