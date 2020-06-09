Полиция Таиланда допросила 47-летнего британца, который был парнем украинской журналистки Ольги Фроловой, тело которой накануне нашли в лесу. А СМИ сообщают, что в день исчезновения погибшая поссорилась со своим бойфрендом.

Що дізналася поліція

Поліцейські провели допит хлопця загиблої у Таїланді української журналісти, повідомляє The Sun.

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Ним виявився 47-річний британець Філіп Армстронг. Він працює інструктором у тренажерному залі.

Хлопець загиблої підтвердив свої стосунки з Фроловою. Однак заявив, що не знає, що сталося з жінкою після того, як вона зникла 25 травня.

Я не знаю, куди Ольга пішла після зникнення. Про це невідомо ані мені, ані її чоловіку,

– пояснив Армстронг.

Також поліція з районного відділку Бо Пхут повідомила, що Фролова страждала на біполярний розлад. Жінка була схильна до спалахів гніву.

У ЗМІ пишуть про можливу сварку

Водночас Daily Mail повідомляє, що у день зникнення українка посварилася зі своїм британським бойфрендом. Видання пише, що його допитували за підозрою у скоєнні вбивства.

Також за інформацією ЗМІ, камери відеоспостереження зафіксували те, що жінка повернула орендований мотоцикл і пішла кудись з рюкзаком у день зникнення.

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