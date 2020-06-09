В Таиланде нашли мертвой украинскую журналистку Ольгу Фролову, которая жила там последние 6 лет с мужем и сыном. Женщина исчезла 2 недели назад. Перед смертью она закончила свою книгу под названием "Уроборос".

Детали смерти Фроловой в Таиланде

О смерти журналистки сообщил ее муж Дмитрий Фролов в фейсбуке. 2 недели назад он заявил в полицию о пропаже жены и только 7 июня узнал о ее смерти.

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Я до последнего в своих поисках не хотел рассматривать такой вариант. Хотя было много предпосылок этого. Мне очень хотелось, чтобы я ошибался. Но когда достали ее сумку и вещи, сомнений практически не осталось. На теле уже не заметны были татуировки и лицо неузнаваемое. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля,

– написал Фролов.

По словам мужчины, когда он подал заявление о пропаже Ольги, то полицейские за более чем неделю только проверили ее имя в базах. Однако теперь, когда нашли тело, он "наконец увидел их заинтересованность в том, чтобы разобраться, что произошло".

"Расследование о причинах смерти только началось, но, зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые она подала, когда уходила... Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою жизнь", – добавил мужчина.

Прощальное послание и дописанная книга Фроловой

Перед смертью Ольга Фролова закончила свою книгу "Уроборос", которая написана на украинском от первого лица. По словам Фролова, это художественная книга, хотя "мысли явно Оли".

Отдельно Дмитрий Фролов отметил, что Ольга перед смертью оставила прощальное послание.

24 мая 2020 ее последнее сообщение: "Я все-таки это накорябала (книжку – 24 канал), аж не верится. Спасибо, что терпели меня,

– процитировал он жену.

Что известно про Ольгу Фролову?