У Таїланді знайшли мертвою українську журналістку Ольгу Фролову, яка жила там останні 6 років з чоловіком і сином. Жінка зникла 2 тижні тому. Перед смертю вона закінчила свою книжку під назвою "Уроборос".

Деталі смерті Фролової у Таїланді

Про смерть журналістки повідомив її чоловік Дмитро Фролов у фейсбуці. 2 тижні тому він заявив у поліцію про зникнення дружини і лише 7 червня дізнався про її смерть.

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Я до останнього в своїх пошуках не хотів розглядати такий варіант. Хоча було багато передумов цього. Мені дуже хотілося, щоб я помилявся. Але коли дістали її сумку і речі, сумнівів практично не залишилося. На тілі вже не помітні були татуювання і обличчя невпізнаване. Вона пролежала там довго. Але речі, одяг та інші деталі свідчили, що це Оля,

– написав Фролов.

За словами чоловіка, коли він подав заяву про зникнення Ольги, то поліцейські більш, ніж за тиждень, лише перевірили її ім'я у базах. Однак тепер, коли знайшли тіло, він "нарешті побачив їхню зацікавленість в тому, щоб розібратися, що сталося".

"Розслідування про причини смерті тільки почалося, але, знаючи її поведінку останні кілька років, медичний діагноз і знаки, які вона подала, коли йшла... Вона зібралася. Попрощалася. І пішла. Про причини я буду думати все своє життя", – додав чоловік.

Прощальне послання і дописана книга Фролової

Перед смертю Ольга Фролова закінчила свою книжку "Уроборос", яка написана українською від першої особи. За словами Фролова, це художня книжка, хоча "думки явно Олі".

Окремо Дмитро Фролов зауважив, що Ольга перед смертю залишила прощальне послання.

24 травня 2020 її останнє повідомлення: "Я все-таки це накорябала (книжку – 24 канал), аж не віриться. Дякую, що терпіли мене,

– процитував він дружину.

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