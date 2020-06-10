Полиция в Таиланде расследует смерть украинской журналистки Ольги Фроловой – ее тело нашли 7 июня. Пока не ясно, была ли ее гибель убийством или самоубийством. Ключевым доказательством в деле может стать мобильный телефон женщины: в день исчезновения он у жертвы точно был, но с телом его не обнаружили.

Телефон увидели в видеозаписи с камеры наблюдения пункта проката мопедов, сделанной в день смерти Ольги Фроловой. Об этом рассказали в издании thaiexaminer .

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Телефон может стать ключевым доказательством в расследовании

Факт наличия в Фроловой телефона в день смерти выявили позже – во время просмотра видео с камер наблюдения.

Именно в день исчезновения женщина приехала в пункт проката мопедов , чтобы вернуть арендованное транспортное средство. И при этом у нее не было денег на оплату услуги.

Как средство расчета она предложила свой смартфон . Затем оставила паспорт и ушла, а через некоторое время вернулась со своим бойфрендом. Пара оплатила счет, но во время этого горячо ссорилась.

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Фролова была склонна к вспышкам агрессии, причем даже к себе – она наносила вред собственному телу.

Женщина в социальных сетях публиковала много контента на тему самоубийства.

Но тело Фроловой было очевидно спрятанным – это указывает на убийство, а не на самоубийство.

К тому же, движение Фроловой отследили по данным из телефона, которого вместе с телом не нашли.

Полиция предполагает, что украинку убили в другом месте, тело спрятали, а убийца забрал ее смартфон.

Однако причину смерти до сих пор не установили, результатов вскрытия еще нет.

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