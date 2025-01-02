Це сталося на в'їзді в місто Паттайя, повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Наразі тривають слідчі дії.

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Що відомо про аварію

Автобус, що рухався на високій швидкості, наближаючись до пункту пропуску, протаранив автомобіль Toyota Fortuner.

Після цього автобус врізався в бетонну огорожу. Удар припав на його передню частину, серйозно пошкодивши лобове скло та лівий бік транспортного засобу.

Травми отримали 27 осіб, серед яких російські туристи та 74-річний водій автобуса. Усіх постраждалих терміново доставили до місцевої лікарні.

За іншими даними, в автобусі перебувало 42 російських туристи, 32 з яких отримали поранення, пише Maticho. Водій автобуса, імовірно, не впорався з керуванням.

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Туристична компанія організувала транспорт, щоб забрати неушкоджених пасажирів до їхнього місця проживання в Паттайї.

Водночас пропагандистські медіа пишуть, що консульський відділ посольства Росії в Таїланді заявив про відсутність звернень по допомогу від постраждалих росіян.

До слова, минулого місяця, у грудні 2024 року, автобус з пораненими російськими військовими зіткнувся з вантажівкою у Воронезькій області. Тоді загинули п'ять осіб, 46 людей отримали травми.