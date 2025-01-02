Это произошло на въезде в город Паттайя, сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. Сейчас продолжаются следственные действия.

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Что известно об аварии

Автобус, двигавшийся на высокой скорости, приближаясь к пункту пропуска, протаранил автомобиль Toyota Fortuner.

После этого автобус врезался в бетонное ограждение. Удар пришелся на его переднюю часть, серьезно повредив лобовое стекло и левую сторону транспортного средства.

Травмы получили 27 человек, среди которых и российские туристы и 74-летний водитель автобуса. Всех пострадавших срочно доставили в местную больницу.

По другим данным, в автобусе находилось 42 российских туриста, 32 из которых получили ранения, пишет Maticho. Водитель автобуса, предположительно, не справился с управлением.

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Туристическая компания организовала транспорт, чтобы забрать неповрежденных пассажиров к их месту жительства в Паттайе.

В то же время пропагандистские медиа пишут, что консульский отдел посольства России в Таиланде заявил об отсутствии обращений за помощью от пострадавших россиян.

К слову, прошлом месяце, в декабре 2024 года, автобус с ранеными российскими военными столкнулся с грузовиком в Воронежской области. Тогда погибли пять человек, 46 человек получили травмы.