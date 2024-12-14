Авария произошла около 23:00 по местному времени на трассе Воронеж-Луганск в Каменском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский оппозиционный телеграм-канал Astra.

Детали смертельного ДТП с участием российских военных

Грузовик "УРАЛ" совершил с автобусом лобовое столкновение. Автобус при этом перевозил раненых российских военных, а грузовик других оккупантов, которые ехали в сторону Луганска.

Источники Astra в экстренных службах региона сообщают, что в результате аварии погибли оба водителя, один раненый военнослужащий из автобуса и двое военных с УРАЛа. В общем пять человек погибли, еще 46 получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент был упомянут в местных интернет-сообществах, однако официальных комментариев от властей пока не поступало.

Видео с места аварии

Напомним, за последние сутки армия России потеряла на поле боя 1390 солдат. Всего с 24 февраля 2022 ориентировочные потери врага составляют более 760 тысяч человек.