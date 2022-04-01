Такой филигранной работой отличился снайпер разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николай Б.

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Николаевский десантник метким выстрелом поразил главную машину колонны оккупантов

В Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ отметили, что десантник метким выстрелом сумел остановить российскую колонну в одном из населенных пунктов Николаевщины. Ему удалось попасть в первую бронированную машину "Рысь" 34-й отдельной мотострелковой (горной) бригады вооруженных сил России.

Остановка передового автомобиля вызвала пробку для движения всей остановившейся колонны. Этим сразу воспользовались воины десантно-штурмового подразделения, которые из гранатометов и пулеметов начали расстреливать попавших в засаду оккупантов.

– описали успешную операцию в Командовании.

Понеся потери, захватчики вынуждены были отступить. Примечательно, что в этом бою Николай Б. захватил в плен российского офицера. Мы уверены, что продолжение следует!

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