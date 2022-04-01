Такою філігранною роботою відзначився снайпер розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Микола Б.

До теми У полях Сіверщини ЗСУ знищили ворожу колону: потужні фото

Миколаївський десантник влучним пострілом поцілив у головну машину колони окупантів

У Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ відзначили, що десантник влучним пострілом зумів зупинити російську колону в одному із населених пунктів Миколаївщини. Йому вдалося поцілити в першу броньовану машину "Рись" 34-ї окремої мотострілецької (гірської) бригади збройних сил Росії.

Зупинка передової автівки викликала затор для руху всієї колони, яка зупинилась. Цим одразу скористались воїни десантно-штурмового підрозділу, які з гранатометів та кулеметів почали розстрілювати окупантів, що потрапив у засідку,

– описали успішну операцію в Командуванні.

Зазнавши втрат, загарбники змушені були відступити. Прикметно, що у цьому бою Микола Б. ще й захопив у полон російського офіцера. Ми впевнені, що далі буде!

Дивіться також – ЗСУ знайдуть навіть в копиці сіна: філігранне знищення техніки окупантів