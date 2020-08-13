Большинство украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным и официальным. В то же время, по их мнению, русский язык может использоваться свободно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Центром "Социс" и Центром Разумкова. К теме Украинский язык против российской пропаганды: каким мифам нельзя верить Единый государственный: как разделились мнения украинцев по языку Украинский язык как единственный официальный поддерживают 64,5% опрошенных.

Считают, что русский язык может быть признан официальным в некоторых регионах, при сохранении государственного статуса украинского языка, – 17,7% опрошенных.

За признание и украинского, и русского языков государственными в Украине высказались 15,2% респондентов.

Еще 2,6% не определились с ответом. Результаты социологического исследования / Скриншот Обратите внимание! Исследования проводились в период с 21 по 28 июля методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Результаты исследования представляют взрослое население Украины без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 4 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.