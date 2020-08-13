Більшість українців вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною і офіційною. Водночас, на їх думку, російська мова може використовуватися вільно.

Про це свідчать результати опитування, проведеного спільно Центром "Социс" і Центром Разумкова.

До теми Українська мова проти російської пропаганди: яким міфам не можна вірити

Єдина державна: як розділилися думки українців щодо мови

Українську мову як єдину офіційну підтримують 64,5% опитаних.

Українську мову як єдину офіційну підтримують 64,5% опитаних. Вважають, що російська мова може бути визнана офіційною в деяких регіонах, за збереження державного статусу української мови, – 17,7% опитаних.

За визнання і українського, і російського мов державними в Україні висловилися 15,2% респондентів.

Ще 2,6% не визначилися з відповіддю.



Результати соціологічного дослідження / Скриншот

Зверніть увагу! Дослідження проводили в період з 21 по 28 липня методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем проживання респондентів.

Результати дослідження репрезентують доросле населення України без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.