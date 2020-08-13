Скільки громадян вважають, що українська мова має бути єдиною державною: опитування
Більшість українців вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною і офіційною. Водночас, на їх думку, російська мова може використовуватися вільно.
Про це свідчать результати опитування, проведеного спільно Центром "Социс" і Центром Разумкова.
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Єдина державна: як розділилися думки українців щодо мови
- Українську мову як єдину офіційну підтримують 64,5% опитаних.
- Вважають, що російська мова може бути визнана офіційною в деяких регіонах, за збереження державного статусу української мови, – 17,7% опитаних.
- За визнання і українського, і російського мов державними в Україні висловилися 15,2% респондентів.
- Ще 2,6% не визначилися з відповіддю.
Результати соціологічного дослідження / Скриншот
Результати дослідження репрезентують доросле населення України без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.